Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli
(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale friulana, che lievita del 2,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Danieli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,86%, rispetto a -3% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Il quadro tecnico del produttore di impianti siderurgici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 57,23 Euro con tetto rappresentato dall'area 58,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 56,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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