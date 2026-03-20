Piazza Affari: scambi al rialzo per Danieli

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale friulana , che lievita del 2,84%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Danieli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,86%, rispetto a -3% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Il quadro tecnico del produttore di impianti siderurgici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 57,23 Euro con tetto rappresentato dall'area 58,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 56,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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