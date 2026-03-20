SWI Group, collocamento da 260 milioni di euro per finanziare l'espansione in Nord America

(Teleborsa) - In seguito all'annuncio del 24 febbraio 2026 relativo all'acquisizione da parte di SWI Capital Holding di una partecipazione significativa in una società statunitense di data center (TargetCo), SWI ha stipulato accordi vincolanti con il suo fondatore e azionista di maggioranza, Max-Hervé George, e con il co-investitore ed azionista esistente, Aliya Fund, per un collocamento privato di azioni ordinarie per un importo complessivo di 260 milioni di euro, ripartiti equamente tra gli investitori.



Le azioni saranno emesse oggi a un prezzo di sottoscrizione di 5,20 euro e l'ammissione alla negoziazione è prevista per l'inizio della prossima settimana. I proventi saranno utilizzati per finanziare parzialmente l'acquisizione della suddetta partecipazione in TargetCo e per scopi aziendali generali.

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