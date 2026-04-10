Daimler Truck, vendite in calo nel primo trimestre a causa della debole domanda in Nord America

Titolo in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Daimler Truck , uno dei maggiori produttori di camion al mondo, ha riportato venerdì un calo del 9% delle vendite di veicoli commerciali nel primo trimestre, appesantito da un forte rallentamento in Nord America.



L'azienda ha venduto 68.849 veicoli nei primi tre mesi del 2026, in calo rispetto alle 75.758 unità vendute nello stesso periodo dell'anno precedente. Le vendite della divisione Trucks North America sono diminuite del 25%, attestandosi a 29.432 unità. Il calo è stato solo parzialmente compensato dalla divisione Mercedes-Benz Trucks le cui vendite sono aumentate del 13% a 34.486 veicoli.



A marzo, il direttore finanziario Eva Scherer aveva avvertito che l'impatto dei dazi statunitensi sarebbe stato significativamente maggiore nel 2026, a seguito dell'introduzione di dazi del 25% da parte del presidente Donald Trump a partire da novembre dello scorso anno.



Intanto a Francoforte il titolo cede al momento l'1,7% a 43,8 euro.

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