Yolo, controllata RCPolizza ha intermediato premi per 10,9 milioni nel 2025 (+25%)

(Teleborsa) - Yolo Group , operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicato che la controllata RCPolizza.it ha intermediato premi per 10,9 milioni di euro nel 2025 (+25% rispetto agli 8,7 milioni del 2024), su un totale premi intermediati da Yolo Group di 25,8 milioni (+112%). La società ha chiuso l'esercizio con ricavi a 1,9 milioni di euro (+12%) e un EBITDA margin di 305 mila euro (+74%), risultati raggiunti grazie anche alle sinergie commerciali e tecnologiche sviluppate in Yolo Group.



Nei primi tre mesi del 2026 la raccolta premi di nuova produzione di RCPolizza.it è cresciuta del 20%, alimentata soprattutto dal collocamento dei prodotti di RC professionale.



Guidata da Maurizio Gnazzo, CEO e co-fondatore, RCPolizza.it opera attraverso un modello che integra una piattaforma digitale proprietaria (che compara i prodotti, automatizza i preventivi e genera le polizze) e il supporto personalizzato di una rete d'intermediari. Il 30% dei premi è raccolto attraverso il canale diretto digitale; il 70% è intermediato da una rete di sub-agenti e collaboratori.



"Con l'integrazione di RCPolizza.it abbiamo potenziato l'offerta e la capacità distributiva dei prodotti per PMI e RC professionale, segmenti ad alto potenziale di sviluppo e marginalità dai quali ci aspettiamo un ulteriore impulso alla crescita", ha commentato Gianluca De Cobelli, co-fondatore e CEO.

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