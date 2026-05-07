Safilo, vendite primo trimestre in crescita a 273 milioni trainate dal Nord America

(Teleborsa) - Il Cda di Safilo Group ha esaminato e approvato i principali indicatori di performance del primo trimestre 2026. Le vendite nette sono aumentate dello 0,4% a cambi costanti a 272,9 milioni di euro. Il margine industriale lordo si è attestato al 62,0%, +150 punti base rispetto al 60,5%, mentre il margine EBITDA adjusted è stato pari al 13,6%, +160 punti base rispetto al 12,0%.



Il Free Cash Flow cifra in 17,5 milioni, prima dell’acquisto di un’ulteriore partecipazione azionaria in Inspecs Group per circa 5 milioni. L'Indebitamento netto si esprime in 30,1 milioni a fine di marzo 2026 in contrazione da 46,1 milioni di fine anno 2025.



Le vendite del primo trimestre hanno evidenziato un andamento sostanzialmente in linea con la performance registrata nel quarto trimestre 2025, confermando una significativa continuità delle dinamiche di business per area geografica. La performance è stata guidata dal continuo recupero del Nord America e dalla resilienza dei principali mercati europei, mentre le vendite in Asia e Pacifico e in Medio Oriente hanno continuato a rappresentare i principali fattori di rallentamento della crescita complessiva.



L'Ad Angelo Trocchia ha commentato: “Il primo trimestre del 2026 ha confermato la continuità e la forza della nostra performance operativa e finanziaria. La resilienza del nostro modello di business, sostenuta da un portafoglio marchi solido e da un’azione commerciale efficace, ha continuato a supportare l’andamento positivo delle vendite in Nord America e nei principali mercati europei. L’avvio dell’anno ha, inoltre, visto il lancio promettente della nuova collezione eyewear Victoria Beckham, che testimonia l’evoluzione continua del nostro portafoglio e la sua capacità di intercettare segmenti di consumatori sempre nuovi. Abbiamo conseguito un altro trimestre di forte crescita dei margini e solida generazione di cassa, sostenuti dai miglioramenti strutturali realizzati nel corso degli ultimi anni in tutte le attività del Gruppo. In un contesto ancora caratterizzato da incertezza e visibilità limitata, restiamo pienamente concentrati nel rafforzare i nostri

risultati attraverso un’esecuzione disciplinata delle nostre priorità strategiche.”

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