Brembo, nel primo trimestre ricavi in calo per effetto valutario ma migliorano i margini

(Teleborsa) - Brembo , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi netti consolidati a 937,4 milioni di euro (-2,1% rispetto al Q1 2025, ma +1,9% a parità di cambi), penalizzati principalmente dall'effetto valutario.



Per settore, l'auto segna -3,3% e i veicoli commerciali -1,1%, mentre i motocicli crescono del 6,7% e le competizioni calano del 4,0%. A livello geografico, crescono Francia (+12,8%), Sud America (+8,5%) e India (+7,1%, +25,5% a cambi costanti), mentre Cina (-14,7%) e Nord America (-3,2%, ma +6,6% a cambi costanti) risentono dei cambi.



Sul fronte della redditività i margini migliorano: l'EBITDA sale a 154,7 milioni (+0,9%), con il margine in crescita al 16,5% dal 16,0% del primo trimestre 2025, grazie alla riduzione dell'incidenza del costo del venduto al 62,0% (da 63,5%). L'EBIT si attesta a 85,9 milioni (9,2% dei ricavi, da 8,7%), l'utile netto a 56,9 milioni (da 51,1 milioni). L'indebitamento finanziario netto scende a 692,9 milioni, in calo di 26,3 milioni rispetto a fine 2025 e di 85,7 milioni rispetto al primo trimestre 2025.



Il Presidente Esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi ha commentato: "Il primo trimestre si è chiuso con risultati solidi, nonostante un contesto geopolitico e di mercato che resta complesso. I margini sono in crescita e la generazione di cassa rafforza ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo. Guardando al futuro, abbiamo annunciato importanti sviluppi su Sensify, la nostra piattaforma di frenata intelligente: l’avvio della produzione in serie per un costruttore globale e la firma di nuovi contratti aprono la strada a una diffusione su larga scala nei prossimi anni".

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