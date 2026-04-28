Borgosesia, utile 2025 in calo a 3,2 milioni di euro. Salgono i ricavi

(Teleborsa) - Borgosesia , società quotata su Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha chiuso il 2025 con un volume della produzione (ricavi e proventi relativi all'attività immobiliare e all'attività alternative) e margine lordo delle attività operative (riclassificato) rispettivamente pari a 32 milioni di euro e 17,7 milioni di euro (contro, rispettivamente, 21,1 milioni e 18,5 milioni del 2024). Il volume della produzione e margine lordo delle attività operative (riclassificato) pro forma sono stati pari rispettivamente a 34,5 milioni di euro e 20 milioni di euro.



L'EBITDA consolidato è stato pari a 12,2 milioni di euro (13 milioni nel 2024), l'utile netto consolidato pari a 3,23 milioni di euro (utile netto 2024 pari a 4,04 milioni).



Il cash flow consolidato è stato pari a 21,2 milioni di euro a fronte del collocamento della prima tranche del Bond CLO (negativo di Euro 1 milione nel 2024), l'indebitamento netto consolidato adjusted pari a 102,4 milioni di euro (95,4 milioni al 31 dicembre 2024).

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