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A New York corre Carnival

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
A New York corre Carnival
Grande giornata per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,17%.
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