A New York corre Insmed
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,77%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Insmed più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 142,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 148,7. Il peggioramento di Insmed è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 140,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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