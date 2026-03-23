A New York corre Insmed

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,77%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Insmed più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 142,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 148,7. Il peggioramento di Insmed è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 140,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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