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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo

Prepotente rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,89% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 116,13, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 105,24. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 127,02.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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