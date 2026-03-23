Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo
Riunione sostanzialmente debole quella del 22 marzo per il cambio Euro / Yen, che conclude gli scambi in frazionale calo a 184,13.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 184,872. Rischio di discesa fino a 183,099 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 186,645.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)