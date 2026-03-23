Milano 14:24
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo

Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta segnando un calo dell'1,40%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9.664,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10.149,4. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9.548,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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