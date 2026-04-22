EssilorLuxottica, fatturato a +10,8% nel primo trimestre: terzo consecutivo a doppia cifra

(Teleborsa) - EssilorLuxottica , colosso italo-francese dell'occhialeria, ha comunicato che i ricavi consolidati del primo trimestre 2026 sono stati pari a 7.127 milioni di euro, con un aumento del 10,8% a cambi costanti rispetto al primo trimestre del 2025 (+4,1% a cambi correnti).



Il Nord America cresce del 12,5% e l’EMEA del 9,5%, trainate dal successo degli AI glasses e dell’eccellente performance del marchio Ray-Ban. La Cina accelera, con una crescita low teen, grazie alle soluzioni per la gestione della miopia e alla dinamica positiva del business retail. Il portafoglio di soluzioni per la gestione della miopia cresce del 26%, con la Cina, principale mercato, in aumento del 18%.



Il segmento Professional Solutions ha registrato ricavi pari a 3.362 milioni di euro, in aumento del 10,8% rispetto al primo trimestre del 2025 (+3,9% a cambi correnti). Il segmento Direct to Consumer ha registrato ricavi per 3.764 milioni di euro, in crescita del 10,7% rispetto al primo trimestre del 2025 (+4,2% a cambi correnti).



"Il terzo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra conferma, ancora una volta, la forza e la rilevanza della nostra visione e la capacità di tradurre le strategie in risultati concreti. La crescita si è mantenuta robusta in tutte le aree geografiche e in tutti i business, grazie alla solidità delle nostre attività nel vision care e nell’eyewear, e alla nostra pipeline di innovazione", hanno commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.



"Abbiamo mantenuto una solida traiettoria di crescita della nostra piattaforma di tecnologie per la gestione della miopia e importanti risultati nei wearables, con il successo della nuova linea Optics di Ray Ban?Meta - hanno aggiunto - Al tempo stesso, abbiamo continuato ad ampliare la nostra presenza in Tailandia con l’investimento in Top Charoen e nei suoi 2.000 negozi, con l’obiettivo di portare l’eccellenza del nostro ecosistema per la cura della vista e la salute degli occhi a milioni di persone nel paese".

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