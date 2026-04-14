Kering: ricavi stabili nel primo trimestre, pesa il calo di Gucci

(Teleborsa) - Il gruppo Kering apre il 2026 con ricavi pari a 3,568 miliardi di euro, nel primo trimestre, in calo del 6% su base riportata, ma sostanzialmente stabili a perimetro comparabile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La performance riflette un contesto ancora disomogeneo tra mercati e marchi del gruppo.



Il segmento principale Fashion & Leather Goods ha registrato ricavi per 2,852 miliardi di euro, in flessione del 9% su base riportata e del 3% a cambi costanti, mostrando però segnali di miglioramento sequenziale. All’interno del portafoglio, brand come Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga e Brioni hanno registrato una crescita, sostenuta soprattutto dal mercato nordamericano.



A pesare sui conti è stata soprattutto Gucci, che ha riportato ricavi per 1,347 miliardi di euro, in calo del 14% su base riportata e dell’8% a cambi costanti. Il marchio continua a risentire della debolezza in Asia-Pacifico e in Europa occidentale, nonostante segnali positivi in Nord America e i primi effetti del piano di rilancio.



Decisamente positiva invece la performance della divisione gioielli, che ha raggiunto un livello record di 269 milioni di euro (+22% su base comparabile), trainata in particolare da Boucheron e Pomellato.



Anche Kering Eyewear ha segnato il miglior trimestre della sua storia, con ricavi in crescita del 7% a perimetro comparabile grazie a una forte domanda e a nuovi lanci di prodotto.



Outlook

Per il resto dell’anno, Kering mantiene un approccio prudente in un contesto geopolitico ed economico incerto, puntando su esecuzione, innovazione e rilancio dei marchi per tornare a una crescita sostenuta e migliorare la redditività.

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