Mulberry in rally: ricavi in aumento e margini in miglioramento

(Teleborsa) - Mulberry registra un ritorno alla crescita nel 2026, con ricavi annuali in aumento del 5,7% a cambi costanti, sostenuti da una forte ripresa nella seconda metà dell’anno.



Il marchio britannico di borse di lusso ha beneficiato di un’accelerazione significativa nel secondo semestre, dove le vendite sono cresciute del 13,6%, invertendo il calo del 3,2% registrato nella prima parte dell’anno.



A trainare i risultati è stata la strategia "Back to the Mulberry Spirit", che ha puntato a rafforzare il legame con la clientela domestica, sia nei negozi fisici sia attraverso i canali digitali. Un focus maggiore sulle vendite a prezzo pieno ha inoltre contribuito a migliorare i margini lordi.



Il titolo Mulberry si muove con decisione sulla piazza di Londra e tratta in rialzo del 5%.



L'andamento di Mulberry nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Lo status tecnico di breve periodo di Mulberry mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,077 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,9967. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,157.







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