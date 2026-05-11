Compass Group, ricavi a USD 25 mld e utile operativo a 1,8 mld in crescita double digit nel 1H26

In rialzo le previsioni per l'intero esercizio

(Teleborsa) - Compass Group ha archiviato il primo semestre 2026, terminato il 31 marzo, con ricavi aumentati del 10,7% a 24,98 miliardi di dollari, rispetto ai 22,57 miliardi dell’anno precedente, con una crescita organica del 7,2%, composta da una crescita netta di nuovi contratti del 3,8%, da un effetto prezzi del 2,7% e da una crescita dei volumi like-for-like dello 0,7%. Il tasso di fidelizzazione dei clienti si è attestato al 96%.



La multinazionale britannica di servizi di ristorazione a contratto ha riportato un utile operativo sottostante di 1,84 miliardi di dollari, in aumento dell’11,7% a cambi costanti, con il relativo ampliatosi di 20 punti base al 7,4% dal 7,2%.



Il flusso di cassa operativo sottostante è cresciuto del 14% a 1,32 miliardi di dollari e il free cash flow sottostante è aumentato dell’11% a 825 milioni. L’utile per azione sottostante è cresciuto dell’11,8% a cambi costanti a 72,8 centesimi.



L’indebitamento netto è aumentato a 8,60 miliardi al 31 marzo 2026 dai 6,40 miliardi al 30 settembre 2025. Il rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA sottostante si è attestato a 1,7 volte, al di sopra dell’intervallo obiettivo del gruppo compreso tra 1 e 1,5 volte.



La spesa netta per M&A ha totalizzato 2,30 miliardi di dollari nel periodo, di cui 1,70 miliardi per Vermaat nei Paesi Bassi e 270 milioni per Pro Care Management in Germania.



Il Cda ha dichiarato un dividendo intermedio di 25,5 centesimi per azione, in aumento del 13% rispetto ai 22,6 centesimi dell’anno precedente.



Compass Group ha alzato le previsioni per l'intero 2026 e prevede ora una crescita dell'utile operativo sottostante superiore all'11% - da circa il 10% delle precedenti stime - sostenuta da una crescita organica dei ricavi di circa il 7%, da una crescita di circa il 2% derivante da fusioni e acquisizioni e dal continuo miglioramento dei margini.



Il CEO Dominic Blakemore ha dichiarato: "Guardando al futuro, restiamo fiduciosi nella nostra capacità di sostenere una crescita organica dei ricavi a una cifra medio-alta, un continuo miglioramento dei margini e una crescita degli utili superiore alla crescita dei ricavi.













(Foto: Uno degli stand presenti ad host 2025)

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