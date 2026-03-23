BCE continua a vedere un allentamento delle pressioni salariali negoziate nel 2026

(Teleborsa) - Per il 2026, l'indicatore principale della Banca centrale europea relativo alla crescita salariale si attesta in media all'1,9% nel primo trimestre, al 2,1% nel secondo trimestre, al 2,5% nel terzo trimestre e al 2,6% nel quarto trimestre. L'aumento nel corso dell'anno, spiega la BCE, riflette principalmente effetti statistici legati al trattamento dei pagamenti una tantum precedenti, piuttosto che nuove pressioni salariali. Si prevede che questi effetti meccanici si attenuino quasi completamente nell'indicatore principale con il progredire dell'anno.



L'indicatore della BCE relativo alla crescita salariale, senza considerare i pagamenti una tantum, riflette inoltre una prospettiva più stabile e meno volatile per la crescita dei salari negoziati nel 2026 (in media al 2,9% nel primo trimestre, al 2,6% nel secondo trimestre, al 2,4% nel terzo trimestre e al 2,5% nel quarto trimestre) rispetto agli anni precedenti. Si prevede che l'indicatore salariale, escludendo i pagamenti una tantum, si attesti intorno al 2,6% nel 2026 (con una media del 2,7% nel primo trimestre, del 2,6% nel secondo, del 2,5% nel terzo e del 2,6% nel quarto), "suggerendo ancora una volta una dinamica più moderata dei salari base negoziati rispetto agli anni precedenti", viene sottolienato.



Nel complesso, l'indicatore salariale BCE potrebbe essere soggetto a revisioni e la componente prospettica non deve essere interpretata come una previsione, poiché si basa esclusivamente sulle informazioni attualmente disponibili per i contratti collettivi in ??essere. Inoltre, l'indicatore salariale BCE non traccia con precisione l'indicatore di crescita dei salari negoziati e sono da prevedere delle deviazioni nel tempo. La crescita salariale negoziata è solo una componente dell'andamento complessivo dei costi del lavoro, che è influenzato anche dalla composizione dell'occupazione, dai bonus e dalle ore lavorate.

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