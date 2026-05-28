Maire, passa di mano l'1,15% del capitale in uno scambio fuori Borsa

(Teleborsa) - Volumi ben sopra la media per Maire , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, nella seduta odierna, a causa di una singola mega transazione off-book prima dell'apertura. Secondo dati Euronext consultati da Teleborsa, sono passate di mano 3.790.515 milioni di azioni a un prezzo di 14,065 euro in un singolo scambio classificato come off-book on-exchange.



Si tratta di transazioni negoziate privatamente tra due parti, ma successivamente comunicate a Euronext. A differenza delle normali negoziazioni sull'order book, che vengono eseguite automaticamente tramite matching, queste bypassano l'order book centrale. Va comunque sottolineato che il prezzo di queste transazioni non concorre a formare il prezzo del titolo sul mercato.



Visto che Maire ha circa 329 milioni di azioni in circolazione, è stato scambiato l'1,15% del capitale.



Nessuna comunicazione in merito al momento dalla società. Non è comunque raro vedere transazioni del genere in queste settimane, con le aziende alle prese con operazioni di "sell-to-cover" in cui manager cedono azioni per la copertura degli oneri fiscali nell'ambito dei piani di incentivazione di lungo termine.



Con questa singola transazione, Maire è uno dei titoli con il maggior controvalore scambiato oggi a Piazza Affari. Alle 12.15, con circa 61 milioni di euro scambiati, segue soltanto MPS con 100 milioni e STM , UniCredit , Avio e Leonardo con circa 70-75 milioni.

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