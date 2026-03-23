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Borsa: Madrid apre in ribasso dell'1,95%

Ibex 35 avvia la giornata a 16.388 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Madrid apre in ribasso dell'1,95%
Indice azionario della Borsa di Madrid in sensibile calo dell'1,95%, a quota 16.388 in apertura.
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