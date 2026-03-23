Milano
14:26
43.383
+1,27%
Nasdaq
20-mar
23.898
0,00%
Dow Jones
20-mar
45.577
-0,96%
Londra
14:26
9.939
+0,21%
Francoforte
14:26
22.754
+1,67%
Lunedì 23 Marzo 2026, ore 14.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Madrid apre in ribasso dell'1,95%
Borsa: Madrid apre in ribasso dell'1,95%
Ibex 35 avvia la giornata a 16.388 Euro
In breve
,
Finanza
23 marzo 2026 - 09.18
Indice azionario della Borsa di Madrid in sensibile calo dell'1,95%, a quota 16.388 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Madrid apre in ribasso del 2,89%
Borsa: Madrid apre in ribasso dell'1,56%
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,46%)
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,15%
Argomenti trattati
Borsa
(1368)
·
Madrid
(111)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+1,33%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,85%
Borsa: Chiusura negativa per Madrid, in ribasso del 2,62%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,53%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,73%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,22%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,47%
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto