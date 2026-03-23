Milano 14:27
43.407 +1,32%
Nasdaq 20-mar
23.898 0,00%
Dow Jones 20-mar
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Londra 14:27
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Francoforte 14:27
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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,70% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 43.141,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,70% alle 13:00
Spunto rialzista dello 0,70% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 43.141,32 punti.
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