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/ Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,27% alle 16:00
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,27% alle 16:00
Il FTSE MIB tratta in utile a 50.140,74 punti
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25 maggio 2026 - 16.00
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Spunto rialzista dell'1,27% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 50.140,74 punti.
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