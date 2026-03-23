Cementir acquista la danese Nymolle per circa 120 milioni di euro

(Teleborsa) - Cementir , società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha annunciato che la controllata danese Aalborg Portland ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Nymolle Stenindustrier, primo produttore danese per capacità annua di aggregati, con una quota di mercato pari a circa il 10,3%.



Nymolle gestisce 26 cave di aggregati distribuite su tutto il territorio danese e dispone di una base di riserve ben sviluppata, che rappresenta una solida piattaforma per la crescita futura. La società beneficia di una consolidata posizione competitiva, margini attrattivi e prossimità alle principali aree metropolitane. Per l'esercizio chiuso ad aprile 2025, Nymolle ha registrato ricavi pari a 213 milioni di DKK (28,5 milioni di euro) e un EBITDA pro-forma pari a 92 milioni di DKK (circa 12 milioni di euro).



La transazione ha un Enterprise Value di 900 milioni di DKK (circa 120 milioni di euro), su base cash e debt free. Il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato al verificarsi delle consuete condizioni sospensive, incluse le necessarie autorizzazioni regolamentari, ed è previsto entro il terzo trimestre 2026.



L'acquisizione rafforza il modello di business verticalmente integrato del Gruppo, combinando aggregati di alta qualità con cemento e calcestruzzo, e supporta la creazione di valore nel lungo periodo. L'operazione genererà sinergie per circa 30 milioni di DKK (circa 4 milioni di Euro) entro 24 mesi dal perfezionamento, in seguito all'integrazione con le attività esistenti del Gruppo nella regione Nordic & Baltic.



"Questa operazione rappresenta un'opportunità unica per rafforzare il nostro modello di integrazione verticale in Danimarca e contribuisce al perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo nei materiali da costruzione a basse emissioni di carbonio, consolidando nel nostro portafoglio una piattaforma nei Paesi Nordici ad elevata redditività e generazione di cassa", ha commentato l'AD Francesco Caltagirone Jr.

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