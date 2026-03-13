Unicredit incontra le imprese a Frosinone per parlare di internazionalizzazione

(Teleborsa) - UniCredit ha pianificato un incontro con il sistema produttivo del frusinate con l’obiettivo di supportare le imprese nel percorso di internazionalizzazione, per iutarle a valutare rischi e opportunità dei mercati esteri di sbocco. Il 18 marzo, avrà luogo presso la sede di Unindustria, a Frosinone, il Forum delle Economie dedicato all’internazionalizzazione.



L’incontro verrà introdotto dagli interventi di Corrado Savoriti, Presidente Unindustria Frosinone, e di Enrico Batini, Responsabile Corporate Business Centro Italia di UniCredit.



Il programma prevede una relazione di Tullia Bucco, Senior Economist Group Investment Strategy UniCredit, sul tema "Scenario globale e mercati esteri: cosa sta cambiando". A seguire ci sarà una tavola rotonda sui fattori di competitività delle imprese nel percorso di

internazionalizzazione alla quale interverranno Tommaso Perna, CFO Klopman International, e Francesco Marucci, CFO CIEM.



Nella seconda parte del Forum sono previsti gli interventi di Danilo Di Vito, Corporate Treasury Sales Italy di UniCredit, e di Maria Gheorghiu, Payment Solutions Sales Responsabile Region Centro Italia di UniCredit, sul tema "Strumenti di protezione dei margini: soluzioni e best practice".

