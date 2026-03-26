Eventi e scadenze del 26 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 26/03/2026

Appuntamenti:

Euronext STAR Conference 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - La 25ª edizione della Star Conference di Borsa Italiana offre alle società del segmento Euronext STAR Milan la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali italiani e internazionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane, che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese (da martedì 24/03/2026 a giovedì 26/03/2026)

MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2026 - Fiera Milano - Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore HVAC+R, energie rinnovabili, efficienza energetica e gestione dell'acqua, con oltre 1.800 espositori e un fitto programma di convegni ed eventi. Il tema centrale "Energy is Evolving" focalizza su tecnologia, sostenibilità e digitalizzazione, con approfondimenti su Industry, Digitalization e Water (da martedì 24/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

IIA - AI & Insurtech - Milano, Le Village by CA - Terza edizione dell'evento dedicato all'evoluzione dell'intelligenza artificiale nel settore assicurativo organizzato da IIA, Italian Insurtech Association e co-promosso da SHARE, dal titolo "Dalla sperimentazione all'infrastruttura: governare l'AI nel settore assicurativo". Saranno presenti rappresentanti di ANIA, Generali e dei principali player tecnologici internazionali tra cui AWS, Google Cloud e Microsoft

63° Congresso nazionale UNGDCEC - Mostra d’Oltremare, Napoli - 63° Congresso dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al quale parteciperanno oltre mille professionisti da tutta Italia. "Prova d’intesa" è il claim dell'edizione 2026. Il convegno è organizzato da UNGDCEC con Fondazione Centro Studi UNGDCEC e IUYA. Parteciperanno, tra gli altri, il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone (da giovedì 26/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

G7 - Riunione dei Ministri degli Esteri - Abbazia di Vaux-de-Cernay - Riunione dei Ministri degli Esteri del G7 organizzata dalla Presidenza francese. È prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (da giovedì 26/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

UE - Consiglio "Affari esteri" (Commercio) - Il Consiglio si terrà a margine della 14ª conferenza ministeriale (CM14) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Yaoundé, Camerun. I ministri del Commercio punteranno all'approvazione di conclusioni sia all'inizio che alla fine della conferenza e all'adozione di una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE alla conferenza (da giovedì 26/03/2026 a domenica 29/03/2026)

14ª WTO Ministerial Conference (MC14) (Conferenza ministeriale OMC) - Yaoundé, (Cameroon) - Ministri di tutto il mondo parteciperanno alla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per discutere le sfide e le opportunità che il sistema commerciale multilaterale si trova ad affrontare e per adottare misure in merito al futuro lavoro dell'OMC. La Conferenza sarà presieduta da Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministro del Commercio del Camerun (da giovedì 26/03/2026 a domenica 29/03/2026)

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Bologna, quartiere fieristico - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla cerimonia di apertura di "Cosmoprof Worldwide 2026", la fiera dedicata all'industria cosmetica e della bellezza organizzata da BolognaFiere

11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di febbraio 2026

11:00 - Riunione straordinaria della Corte Costituzionale sull'attività svolta nell'anno 2025 - Palazzo della Consulta - Riunione straordinaria della Corte Costituzionale dove il presidente Giovanni Amoroso presenterà la relazione sull'attività svolta nell'anno 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato

11:00 - Presentazione di 58 Vinitaly - Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio - Presentazione della 58^ edizione di Vinitaly World Wine Business. Tra gli interventi, Federico Bricolo (presidente di Veronafiere), Matteo Zoppas (presidente di ITA-Italian Trade Agency), Carlo Flamini, Osservatorio UIV-Vinitaly, il ministro Francesco Lollobrigida e il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana

14:00 - "USA, il Nodo dell’Export: Sfide e Strategie per il Futuro del Vino Italiano" - Palazzo Rospigliosi, Roma - Evento promosso da Coldiretti e Filiera Italia, dedicato al futuro dell’export vitivinicolo italiano con un focus strategico sul mercato statunitense. Tra gli interventi, Vincenzo Gesmundo (Segretario generale Coldiretti), Luigi Scordamaglia (AD di Filiera Italia), Matteo Zoppas (Presidente ICE), Riccardo Cotarella (Presidente Assoenologi), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti) e il Ministro Francesco Lollobrigida

17:30 - "Sostenibilità e competitività: due facce della stessa medaglia" - Centro Studi Americani, Roma - Evento realizzato in collaborazione con ASviS al quale intervengono, tra gli altri, Roberto Sgalla, Direttore del Centro Studi Americani, Giuseppe Argirò, AD del Gruppo CVA e Vice Presidente di Elettricità Futura, Enrico Giovannini, Cofondatore e Direttore scientifico ASviS, Aurelio Regina, Presidente Fondimpresa, delegato per l'Energia – Confindustria, e Giuseppe Ricci, COO Energy Evolution Eni

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Alfonsino - CDA: Bilancio

Cogefeed - CDA: Bilancio

Directa Sim - CDA: Bilancio

Edil San Felice - CDA: Bilancio

Ena - CDA: Bilancio

Finanza.Tech - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Giglio.Com - CDA: Bilancio

GVS - CDA: Bilancio

Hennes & Mauritz - Risultati di periodo

Industrie Chimiche Forestali - CDA: Bilancio

Intred - CDA: Bilancio

KME Group - CDA: Bilancio

Lindbergh - CDA: Bilancio

Maps - CDA: Bilancio

Next Geosolutions Europe - CDA: Bilancio

Pirelli - CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Res - CDA: Bilancio

Terna - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 2025 comprensiva della relazione sulla gestione, contenente la rendicontazione consolidata di sostenibilità 2025, del bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2025 e del progetto di bilancio di esercizio di Terna S.p.A. e proposta di destinazione degli utili

Trevi - CDA: Bilancio

Unipol - CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2025





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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