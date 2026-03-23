Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di armamenti e componenti per automobili , con un ribasso del 3,23%.



L'andamento di Rheinmetall AG nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Rheinmetall AG mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.430,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 1.474,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.406,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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