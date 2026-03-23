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Francoforte: giornata negativa in Borsa per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Evotec
Retrocede molto Evotec, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,75%.
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