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Francoforte: positiva la giornata per Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Evotec
(Teleborsa) - Seduta positiva per Evotec, che avanza bene del 3,30%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Evotec mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,604 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,742. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,518.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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