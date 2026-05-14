Francoforte: positiva la giornata per Evotec
(Teleborsa) - Seduta positiva per Evotec, che avanza bene del 3,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Evotec mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,604 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,742. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,518.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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