Francoforte: pioggia di acquisti su Brenntag
(Teleborsa) - Rialzo per il distributore tedesco di prodotti chimici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,21%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brenntag rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Brenntag mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 48,17 Euro con area di resistenza individuata a quota 52,13. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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