Francoforte: scambi in positivo per Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca tedesca , che avanza bene del 3,59%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Commerzbank rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della banca d'affari evidenzia un declino dei corsi verso area 29,88 Euro con prima area di resistenza vista a 32,41. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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