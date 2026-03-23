Francoforte: si muove a passi da gigante Bilfinger

(Teleborsa) - Brilla la multinazionale dell'ingegneria , che passa di mano con un aumento del 3,80%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bilfinger evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor tedesco rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Bilfinger evidenzia un declino dei corsi verso area 94,93 Euro con prima area di resistenza vista a 102,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 90,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```