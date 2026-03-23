Goldman Sachs prevede ora rialzi dei tassi della BCE ad aprile e giugno

(Teleborsa) - Data la persistente pressione al rialzo sui prezzi dell'energia, l'inflazione di base più elevata e le comunicazioni restrittive post-riunione, Goldman Sachs prevede ora che la Banca centrale europea (BCE) aumenterà i tassi di interesse di 25 punti base nelle riunioni di aprile e giugno (con il tasso sui depositi che raggiungerà un picco del 2,5% a giugno).



La banca d'affari prevede che questi aumenti saranno gradualmente ridotti nel 2027, con il calo dell'inflazione e l'indebolimento dell'economia. "La risposta fiscale allo shock energetico rimane un fattore determinante per la reazione della BCE allo shock stesso e per quanto tempo verranno mantenuti tassi di interesse più elevati", si legge nella ricerca.



Goldman Sachs ha anche ulteriormente rivisto al rialzo le proprie previsioni sui prezzi dell'energia alla luce del conflitto in corso in Medio Oriente. Prevede ora che il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz rimarrà al 5% dei livelli normali per 6 settimane (rispetto alle 3 settimane previste in precedenza). Di conseguenza, prevede che i prezzi dell'energia rimarranno elevati più a lungo, con i prezzi del gas Brent e TTF a 80 dollari e 40 euro/MWh nel quarto trimestre del 2026 (rispetto ai 71 dollari e 34 euro/MWh previsti in precedenza).



La banca d'affari ha ridotto ulteriormente la crescita dell'area euro di 0,3 punti percentuali nel corso del prossimo anno, portando il picco del PIL allo 0,7% rispetto alle previsioni pre-conflitto (rispetto allo 0,4% precedente) e la crescita del quarto trimestre al 0,7% (rispetto all'1% precedente e all'1,4% prima della guerra). Prevede ora che l'inflazione headline raggiungerà il picco del 3,2% nel secondo trimestre (rispetto al 2,9% precedente e al 2% prima della guerra) e si aspetta che l'inflazione core salga al 2,5% nel terzo trimestre (rispetto al 2,4% precedente e al 2,2% prima della guerra), con una persistenza leggermente maggiore dell'inflazione core data la maggiore entità dello shock energetico.







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