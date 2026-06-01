Goldman Sachs alza target su Stoxx 600 grazie a crescita resiliente degli utili nonostante guerra

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha alzato i target per l'indice STOXX Europe a 640, 645 e 660 punti a 3, 6 e 12 mesi. Ciò implica un price return del 5% e un total return del 9% a 12 mesi. L'upgrade riflette la resilienza della crescita degli utili europei alla guerra in Medio Oriente, si legge nella ricerca. Fin qui la solida crescita nominale, le revisioni positive nel settore energetico e la resilienza dei margini nel resto del mercato hanno sostenuto il rialzo dei mercati azionari europei (insieme alla forza del settore dell'intelligenza artificiale).



La banca d'affari prevede ora una crescita degli utili per azione (EPS) del 10% e del 5% rispettivamente nel 2026 e nel 2027; la crescita rallenterà il prossimo anno, secondo le previsioni, a causa di una certa pressione sui margini derivante dal trasferimento dei costi energetici. Naturalmente, molto dipende dal conflitto in Medio Oriente, con le valutazioni in Europa che seguono da vicino il prezzo del petrolio Brent.



Goldman Sachs riconosce che le valutazioni europee non sono economiche, con un rapporto prezzo/utili (P/E) previsto di 14,5x, al 70° percentile storico. Tuttavia, "l'Europa rimane nettamente scontata rispetto agli Stati Uniti, anche tenendo conto dei settori", viene sottolineato. E, proprio come negli Stati Uniti, la ripresa degli utili combinata con piccoli rialzi delle valutazioni significa che, sebbene i mercati azionari si siano ripresi dai minimi, le valutazioni non hanno raggiunto i massimi. Detto questo, si prevede che il mercato statunitense registrerà una crescita degli utili per azione (EPS) molto più rapida rispetto all'Europa, trainata dalle grandi aziende di intelligenza artificiale.

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