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Londra: giornata depressa per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per BP
Composto ribasso per il gruppo petrolifero inglese, in flessione del 3,36% sui valori precedenti.
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