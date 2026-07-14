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Londra: giornata depressa per Informa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Informa
Composto ribasso per l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, in flessione del 2,42% sui valori precedenti.
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