Londra: in calo BAE Systems

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che mostra un decremento del 2,13%.



La tendenza ad una settimana di BAE Systems è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BAE Systems . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,22 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 21,69. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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