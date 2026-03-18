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Londra: calo per Unilever
Migliori e peggiori
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In breve
18 marzo 2026 - 13.00
Rosso per il
produttore anglo olandese di beni di largo consumo
, che sta segnando un calo dell'1,98%.
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