Milano 16:04
44.685 -0,45%
Nasdaq 16:04
24.659 -0,49%
Dow Jones 16:04
46.605 -0,83%
Londra 16:04
10.307 -0,93%
Francoforte 16:04
23.524 -0,87%

Londra: calo per Unilever

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Unilever
Rosso per il produttore anglo olandese di beni di largo consumo, che sta segnando un calo dell'1,98%.
Condividi
```