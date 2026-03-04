Londra: balza in avanti Entain

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di scommesse sportive e giochi
, con una variazione percentuale del 2,52%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Entain
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico di Entain
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,595 sterline con area di resistenza individuata a quota 5,789. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,489.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)