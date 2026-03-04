Milano 14:46
45.291 +1,85%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:46
10.578 +0,89%
Francoforte 14:46
24.220 +1,80%

Londra: balza in avanti Entain

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Entain
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di scommesse sportive e giochi, con una variazione percentuale del 2,52%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Entain rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Entain mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,595 sterline con area di resistenza individuata a quota 5,789. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,489.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
