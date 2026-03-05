Milano 12:02
Londra: spinge in avanti Entain

(Teleborsa) - Protagonista la società di scommesse sportive e giochi, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,81%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Entain più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Entain resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6,24 sterline. Supporto visto a quota 5,998. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,482.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
