Londra: andamento sostenuto per Entain

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di scommesse sportive e giochi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,09%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Entain più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Entain rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 5,961 sterline, mentre i supporti sono stimati a 5,695. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 6,227.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```