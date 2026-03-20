Madrid: risultato positivo per BBVA

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Banco di Bilbao , che tratta in utile del 2,62% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della banca spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo di BBVA evidenzia un declino dei corsi verso area 18,25 Euro con prima area di resistenza vista a 18,46. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 18,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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