Madrid: scambi negativi per BBVA

(Teleborsa) - Composto ribasso per Banco di Bilbao , in flessione del 2,12% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend della banca spagnola rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17,94. Il peggioramento di BBVA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,61.



