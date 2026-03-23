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Madrid: calo per Indra
Migliori e peggiori
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In breve
23 marzo 2026 - 09.50
Ribasso per la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che presenta una flessione del 3,57%.
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