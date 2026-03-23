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Madrid: giornata depressa per MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per MERLIN Properties SOCIMI
Rosso per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che sta segnando un calo del 3,75%.
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