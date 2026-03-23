Madrid: in calo Grifols
(Teleborsa) - Sottotono la società farmaceutica e chimica spagnola, che passa di mano con un calo del 2,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Grifols, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Grifols evidenzia un declino dei corsi verso area 8,443 Euro con prima area di resistenza vista a 8,601. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,385.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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