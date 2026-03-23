Madrid: in calo Grifols

(Teleborsa) - Sottotono la società farmaceutica e chimica spagnola , che passa di mano con un calo del 2,92%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Grifols , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Grifols evidenzia un declino dei corsi verso area 8,443 Euro con prima area di resistenza vista a 8,601. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,385.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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