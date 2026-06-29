Milano 15:16
51.299 +0,07%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
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Londra 15:16
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Francoforte 15:16
24.716 +0,18%

Madrid: in calo Inditex

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Inditex
Si muove verso il basso la società spagnola attiva nel settore tessile, con una flessione del 2,29%.
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