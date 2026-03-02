Madrid: rosso per Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo immobiliare spagnolo
, che passa di mano con un calo del 2,46%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inmobiliaria Colonial
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Inmobiliaria Colonial
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,623 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,493. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,753.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)