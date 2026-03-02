Milano 17:25
Migliori e peggiori
Madrid: rosso per Inmobiliaria Colonial
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo immobiliare spagnolo, che passa di mano con un calo del 2,46%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inmobiliaria Colonial più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di breve periodo di Inmobiliaria Colonial mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,623 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,493. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,753.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
