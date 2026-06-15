New York: preme sull'acceleratore Honeywell International

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di apparecchiature industriali , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,09%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Honeywell International rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Honeywell International rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 232 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 225,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 238,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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