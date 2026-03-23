New York: si muove a passi da gigante FMC Corporation
(Teleborsa) - Grande giornata per la società statunitense di scienze agrarie, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,48%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che FMC Corporation mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,14%, rispetto a -0,72% dell'indice del basket statunitense).
Lo scenario di breve periodo di FMC Corporation evidenzia un declino dei corsi verso area 13,43 USD con prima area di resistenza vista a 14,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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