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Parigi: andamento rialzista per LVMH

Migliori e peggiori
Parigi: andamento rialzista per LVMH
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding francese, in guadagno del 2,21% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico della multinazionale del lusso segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 452,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 482,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 436,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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