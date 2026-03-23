Parigi: rosso per Stellantis

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , in flessione del 2,26% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stellantis , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,354 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,466. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,307.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```